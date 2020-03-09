Disney снимет мини-сериал по мотивам фильма «Красавица и чудовище»

Создатели фильма «Красавица и чудовище» приступили к работе над мини-сериалом по мотивам сказки для стримингового сервиса Disney+, пишет The Hollywood Reporter.

Телесериал-приквел фильма «Красавица и чудовище» 2017 года будет ограничиваться шестью сериями, повествующих о событиях, произошедших задолго до момента развития основного сюжета. Голливудские актеры Люк Эванс и Джош Гад снова сыграют своих персонажей — Гастона и ЛеФу, а сюжет будет развиваться именно вокруг их героев. За сценарий и продюсирование отвечают Адам Хоровиц и Эдвард Китсис («Однажды в сказке»). Ранее упомянутый Гад выступит шоураннером проекта, отмечает «Газета.ру».

По словам источника американского издания, в сериале могут появиться актеры Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, исполнившие роли Красавицы и Чудовища в оригинальном фильме.

Музыку к мини-сериалу напишет композитор Алан Менкен, который является автором композиций из полнометражной мультипликационной сказки «Красавица и чудовище» 1991 года.

Disney+ является стриминговым проектом The Walt Disney Company. Его запуск состоялся в ноябре 2019 года. Сайт доступен только в США, Канаде и Нидерландах. В конце прошлого года на Disney+ вышел спин-офф «Звездных войн» («Мандалорец»), рассказывающий об охотнике за головами, который набрал массовую популярность в социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что студия Disney начала переговоры с голливудским актером Джонни Деппом по поводу его возвращения к роли Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря».

Источник: Газета Известия