Dow Jones обновил исторический максимум

16 ноября 2019     12
Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта. Об этом 15 ноября свидетельствуют данные торгов.

Данную новость прокомментировал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что это «исторический рекорд».

«Работа, работа, работа», — написал Трамп в своем Twitter.

В июле 2019 года индекс уже обновлял свой максимальный результат, превысив показатель 27 тыс. пунктов.

В августе на фоне превышения краткосрочных доходностей государственных облигаций над доходностью долгосрочных биржевые аналитики прогнозировали надвигающуюся на США рецессию. Тогда индекс Dow Jones упал примерно на 2,8%.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Демонизируют Москву»: США обвиняют Россию в попытках использовать ливийский конфликт в своих интересах
«Демонизируют Москву»: США обвиняют Россию в попытках использовать ливийский конфликт в своих интересах

Госдеп США заявил, что Россия якобы пытается «использовать конфликт» в Ливии в собственных интересах. При этом никаких деталей и доказательств …


ЕК ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа
ЕК ответила на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Еврокомиссия «сохраняет спокойствие» по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и сосредоточена на поиске решения сложившейся ситуации, заявила представитель …


Dow Jones обновил исторический максимум
Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта. …


У побережья Севастополя проведена спецоперация по разминированию
У побережья Севастополя проведена спецоперация по разминированию

15 ноября в акватории мыса Херсонес проведена операция по уничтожению советской авиабомбы ФАБ-50. В ликвидации боеприпаса времён Великой Отечественной Войны …


Руководители Комитетов Заксобрания продолжат работать бесплатно
Руководители Комитетов Заксобрания продолжат работать бесплатно

Региональное отделение “Единой России” не поддержало идею платить зарплату руководителям комитетов и комиссий Законодательного собрания Севастополя.  Сегодня по просьбе врио …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты