Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта. Об этом 15 ноября свидетельствуют данные торгов.

Данную новость прокомментировал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что это «исторический рекорд».

«Работа, работа, работа», — написал Трамп в своем Twitter.

В июле 2019 года индекс уже обновлял свой максимальный результат, превысив показатель 27 тыс. пунктов.

В августе на фоне превышения краткосрочных доходностей государственных облигаций над доходностью долгосрочных биржевые аналитики прогнозировали надвигающуюся на США рецессию. Тогда индекс Dow Jones упал примерно на 2,8%.

Источник: Газета Известия