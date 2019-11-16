Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта. Об этом 15 ноября свидетельствуют данные торгов.
Данную новость прокомментировал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что это «исторический рекорд».
«Работа, работа, работа», — написал Трамп в своем Twitter.
В июле 2019 года индекс уже обновлял свой максимальный результат, превысив показатель 27 тыс. пунктов.
В августе на фоне превышения краткосрочных доходностей государственных облигаций над доходностью долгосрочных биржевые аналитики прогнозировали надвигающуюся на США рецессию. Тогда индекс Dow Jones упал примерно на 2,8%.
Источник: Газета Известия