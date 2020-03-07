Facebook ввел запрет на рекламу медицинских масок

7 марта 2020     15
Facebook ввел запрет на рекламу медицинских масок

Американская компания Facebook вводит временный запрет на рекламу медицинских масок в социальной сети из-за спекуляций вокруг ситуации с коронавирусом, заявил в субботу, 7 марта, представитель компании.

«Мы вводим временный запрет на рекламу и коммерческие объявления <…> о продаже медицинских масок <…> Наши команды внимательно следят за ситуацией с COVID-19 и сделают необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся использовать в своих целях чрезвычайную ситуации в области общественного здравоохранения», — говорится в публикации в Twitter.

Днем ранее стало известно, что во Франции из парижских больниц было украдено около 11 тыс. медицинских масок и 1,4 тыс. флаконов анисептика. Еще 2 тыс. масок украли в Марселе.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Источник: Газета Известия

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