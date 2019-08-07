Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений

7 августа 2019     37
Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений

Иск к двум разработчикам приложений для смартфонов, «накручивавших» просмотры рекламы, подала компания Facebook. Об этом компания сообщила в среду, 7 августа, на своем сайте.

В иске отмечается, что компании LionMobi (Китай) и сингапурская JediMobi разместили в магазине Google Play приложения, устанавливающие в телефоны вредоносные программы.

«Этот вирус создавал фиктивные «клики» пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на мобильных телефонах людей, создавая впечатление, что сами пользователи переходили по рекламным объявлениям», — цитирует сообщение ТАСС.

Благодаря этому разработчики получали денежные средства, которые выплачиваются в зависимости от числа переходов пользователями по рекламной ссылке.

В апреле разработчики «ВКонтакте» обновили систему комментариев для веб-версии соцсети. Таким образом пользователи получили возможность выбирать, какие именно комментарии к посту показывать первыми.

Источник: Газета Известия

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