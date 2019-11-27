FlyDubai переложила вину в катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону на диспетчеров

Авиакомпания FlyDubai заявила, что диспетчеры отправили неполную сводку погоды пилотам разбившегося в Ростове-на-Дону в 2016 году Boeing 737. Комментарий приводит РИА Новости.

По мнению авиакомпании, посланная пилотам информация не предупреждала о сдвиге ветра. На основании полученной сводки экипаж принял решение зайти на второй круг. Отмечается, что самолет два часа находился в зоне ожидания. Также во FlyDubai отметили, что пилот не до конца перестроился после предыдущего маневра из-за «когнитивного искажения». Отмечается, работник просто выполнял изначальную задачу, не учтя изменения обстановки.

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07:48 — 20 марта 2016

Накануне, 26 ноября, Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что катастрофа в Ростове-на-Дону произошла из-за ошибок пилотов. Эксперты указали в отчете, что крушение стало следствием «выполнения повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании».

19 марта 2016 года Boeing 737, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился при заходе на посадку. Самолет оказался левее взлетно-посадочной полосы после того, как прервал очередной заход на посадку в сложных метеоусловиях. Все 62 человека, находившиеся на борту, погибли.

Источник: Лента.Ру