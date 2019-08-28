Forbes назвал богатейшие российские семьи

28 августа 2019     14
Forbes назвал богатейшие российские семьи

Журнал Forbes составил список богатейших российских семей. Первое место в рейтинге пятый год подряд занимает семья Гуцериевых — их состояние оценивается в $5,65 млрд.

Как отмечает издание, по сравнению с предыдущим годом суммарная оценка состояний всех представителей семьи Михаила Гуцериева снизилась на $320 млн. При этом капитал сына основателя группы «Сафмар» Саида Гуцериева удвоилось — в январе отец передал ему свою долю в активах группы, а дядя Саит-Салам — доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео».

Вторую строчку занимает семья Ротенбергов — общее состояние Бориса, Аркадия и его детей Игоря и Лилии оценивается в $5,18 млрд.

Топ-3 замыкает семья Шаймиевых — совокупное состояние сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радика и Айрата составляет $2,8 млрд, пишет «РИА Новости». За год оно увеличилось на $320 млн.

23 августа богатейшие люди планеты потеряли более $14 млрд за один день, пишет «Газета.ру». Причиной тому стало падение мировых бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.

Источник: Газета Известия

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