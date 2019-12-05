Ford наладит производство запчастей из отходов McDonald’s

5 декабря 2019     8
Ford наладит производство запчастей из отходов McDonald’s

Компания Ford планирует наладить производство автозапчастей из шелухи от зерен кофе, которое продают в сетях быстрого питания McDonald’s. Об этом сообщает CNBS.

Предполагается, что пищевые отходы будут смешивать с пластиком при высокой температуре, а затем, формируя гранулы, помещать смесь в емкости разных форм для остывания. Из такой смеси могут делать, например, корпусы фар и элементы внутренней отделки машин.

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00:05 — 24 марта

В компании заявили, что новая технология позволит облегчить детали, что должно привести к экономии топлива и сокращению мощностей, которые затрачиваются на производство запчастей. «А что насчет картошки фри? Мы уверены, что сможем что-нибудь из этого сделать», — сказал представитель компании Дебби Милевски.

В начале сентября 2019 года украинский стартап Ochis представил серию оправ для очков, которые сделаны из кофейной гущи. В компании указали на экологичность материала, который разлагается в десятки раз быстрее пластиковых аналогов.

Источник: Лента.Ру

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