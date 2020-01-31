FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

31 января 2020     19
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Российская экономика, несмотря на западные санкции, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. К такому выводу пришла британская газета Financial Times.

Эксперты заявляют, что несмотря на замедление темпов роста в России, экономика развивается стабильнее, создан российский Фонд национального благосостояния в размере $124 млрд.

По мнению издания, такая ситуация стала результатом проведения «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удачи».

Газета указывает, что общая экономическая картина в России сегодня лучше именно вследствие западных санкций.

Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, по мнению аналитиков, она «затянула пояса», сократила государственные расходы и «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы». Это связано отчасти со снижением иностранных кредитов вследствие санкций и настроений инвесторов, а также со стремлением РФ обезопасить свою экономику, отмечает «Газета.ру».

Ранее в январе премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что санкции против России необходимо отменить, так как они «ничего не принесли и ударили по экономике Германии».

Источник: Газета Известия

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