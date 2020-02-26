Google попросила США помиловать Huawei

26 февраля 2020     14
Google попросила США помиловать Huawei

Google, где разрабатывается мобильная операционная система Android, попросила у американского правительства снять запрет на сотрудничество с Huawei. Об этом сообщает Android Authority со ссылкой на немецкий портал Finanzen.

По словам источника, вице-президент проекта Android Самир Самат обратился к правительству США с просьбой помиловать китайскую компанию. В частности, Самат попросил разрешение на возобновление деловых отношений на мобильном рынке между двумя компаниями. Finanzen передает, что о реакции властей США или сроков ответа на предложение Google не сообщается.

Журналисты Android Authority уточнили, что обращение Google к правительству США стало возможным после того, как Белый дом стал рассматривать частные случаи американо-китайского партнерства. В частности, в ноябре 2019 года власти США разрешили Microsoft сотрудничать с Huawei в целях поставок операционных систем Windows на ноутбуки MateBook.

25 февраля США обсудили новые ограничения для китайских компаний. Согласно новому предложению, иностранные компании, использующие американское оборудование, будут вынуждены иметь контакты только с лицензированными США партнерами. По прогнозу экспертов, таким образом может быть нанесен удар по партнерству Huawei и тайваньской компанией TSMC.

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14:31 — 20 мая 2019

В начале февраля Reuters рассказало о планах Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединиться для запуска единой платформы для распространения приложений на смартфоны. Компании намерены конкурировать с Google Play глобально и не зависеть от политических конфликтов, типа торговой войны между США и Китаем.

Компания Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. Власти США обвиняют китайскую корпорацию в шпионаже на Пекин, Huawei отвергает обвинения. Из-за отсутствия лицензирования компания может пользоваться свободно распространяемой ОС Android, но не имеет права продавать смартфоны с сервисами Google.

Источник: Лента.Ру

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