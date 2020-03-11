Google рекомендовала 100 тыс. сотрудникам работать на дому из-за коронавируса

11 марта 2020     19
Google рекомендовала 100 тыс

Google рекомендовала 100 тыс. сотрудникам, проживающим в Северной Америке, работать на дому из-за коронавируса. Об этом в среду, 11 марта, пишет CNN.

Рекомендации составлены компанией-учредителем Google Alphabet. «Из-за чрезмерной осторожности и защиты Alphabet мы рекомендуем вам работать из дома, если позволяют ваши обязанности», — говорится в письме вице-президента Google по глобальной безопасности Криса Раккова.

Цель данного решения — сокращение числа сотрудников в офисах, что, по мнению экспертов, может замедлить распространения нового коронавируса.

По состоянию на 10 марта, число умерших от нового коронавируса в США достигло 31 человека, заразились инфекцией 975.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

Источник: Газета Известия

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