Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса

Итальянский модный бренд Gucci отменил американское круизное шоу Cruise 2021 в Сан-Франциско, которое должно было состояться 18 мая, из-за эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 3 марта сообщил The Hollywood Reporter.

Представители модного дома заявили журналистам о переносе показа новой коллекции одежды в качестве меры предосторожности в связи с неопределенностью, которая сохраняется из-за вспышки коронавируса. В компании также уточнили, что место и время проведения нового шоу будет названо позже.

В США количество жертв от коронавируса достигло девяти человек, по данным CNBC, всего в США зарегистрирован 91 случай заражения..

Ранее решение отложить китайский модный показ в мае из-за распространения новой инфекции принял бренд Chanel, передает радиостанция France Info. Также сообщается об отмене престижной токийской недели моды Rakuten Fashion Week (16-21 марта), модного дефиле Prada (21 мая) по аналогичной причине. Кроме того, в свою очередь были перенесены даты показов на модных неделях в Шанхае (24-30 марта) и в Сеуле (17-21 марта).

Другие бренды не анонсировали отмену своих мероприятий в разных уголках мира.

Однако, издание сообщает, что Gucci провели свое шоу на Миланской недели моды, несмотря на участившиеся случаи развития заболеваний, вызванных коронавирусом. По состоянию на 3 марта в Италии число зараженных достигло 2502, а скончались 79 человек.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание получило официальное название COVID-19. В КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Всего в мире заболели 92 712 человек, 3164 скончались, более 44 тыс. вылечились.

Источник: Газета Известия