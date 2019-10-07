Harley-Davidson решил перевоспитать байкеров и прогадал

7 октября 2019     25
Harley-Davidson решил перевоспитать байкеров и прогадал

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson сделал ставку на экологичность, чтобы удовлетворить запросы нового поколения байкеров. Как сообщает Reuters, чтобы нивелировать падение продаж с США, компания задумалась о производстве электрических мотоциклов.

Речь идет о серийной модели LiveWire стоимостью 29,8 тысячи долларов. Агентство утверждает, что новинка, цена которой сопоставима с Tesla Model 3, может отпугнуть байкеров, поскольку для потенциальных покупателей она оказывается слишком дорогой. Электромотоцикл доступен для предзаказа с начала года, но покупают его в основном так называемые «байкеры старой закалки».

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По итогам первого квартала 2019 года глобальные продажи компании снизились на 3,8 процента, а в США — на 4,2 процента. На фоне общего падения Harley-Davidson решил переориентироваться на другие рынки.

Летом 2018-го стало известно, что компания готовится перенести часть производства за пределы США из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома. Производить за пределами страны планируется мотоциклы, предназначенные для экспорта в Европу, цены при этом обещали не повышать.

Источник: Лента.Ру

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