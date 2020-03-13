Haval построит в России завод по производству двигателей

13 марта 2020     17
Haval построит в России завод по производству двигателей

Тульский проектный институт и китайская автомобильная компания Haval подписали контракт на проектирование в России нового моторного завода. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что новый моторный завод Haval разместится на территории индустриального парка Узловая в Тульской области. Бренд планирует вложить в строительство 17,75 млрд рублей. Когда проект будет завершен, завод сможет производить двигатели, которыми будут оснащены более 90% кроссоверов и внедорожников Haval, выпускаемых в России.

На сегодняшний день российский завод Haval выпускает кроссоверы F7, кросс-купе F7х и рамные внедорожники H9. Производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. машин в год.

6 февраля сообщалось, что Haval представил на автосалоне в Дели (Индия) новый концептуальный кроссовер Concept H.

Источник: Газета Известия

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