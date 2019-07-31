Huawei отказался сдаваться в войне с США

31 июля 2019     14
Huawei отказался сдаваться в войне с США

Продажи китайского производителя смартфонов Huawei резко сократились из-за санкций правительства США, пишет Bloomberg. Выручка компании во втором квартале выросла всего на 13 процентов против 39 процентов в первом, при этом она продолжает оставаться на плаву.

Доходы компании по итогам второго квартала составили 221,6 миллиарда юаней (32 миллиарда долларов). Основной причиной спада стали ограничения, наложенные на Huawei властями США после того, как президент Дональд Трамп внес компанию в черный список из-за подозрений в хищении личных данных пользователей в пользу китайских спецслужб.

Материалы по теме

14:31 — 20 мая

Ограничения, среди прочего, предполагают запрет на поставки американских комплектующих. В июне Трамп пообещал отменить его, но, по словам топ-менеджера Huawei Ляна Хуа, пока этого не произошло. Кроме того, производители программного обеспечения, в первую очередь Google, тоже прекратили отношения с китайским гигантом.

Однако Huawei способна создать собственную операционную систему и весь необходимый софт, утверждает Лян Хуа. По его словам, компания сможет пережить трудности благодаря заделу, созданному в начале года. По итогам первого полугодия выручка выросла на 23 процента — до 401,3 миллиарда юаней (58 миллиардов долларов). Продажи смартфонов увеличились на 24 процента — до 118 миллионов штук. Руководство настаивает, что Huawei не откажется от зарубежных рынков, даже если санкции затянутся.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Huawei отказался сдаваться в войне с США
Huawei отказался сдаваться в войне с США

Продажи китайского производителя смартфонов Huawei резко сократились из-за санкций правительства США, пишет Bloomberg. Выручка компании во втором квартале выросла всего …


В Смоленской области острая нехватка сотрудников и машин скорой помощи
В Смоленской области острая нехватка сотрудников и машин скорой помощи

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …


Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю
Ремонт дороги на улице Юмашева завершат к сентябрю

Представители регионального отделения партии “Единая Россия” сегодня провели мониторинг ремонта дворов на улице Юмашева, выслушали предложения и пожелания местных жителей.  …


В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе перекроют движение
В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе перекроют движение

В связи с проведением музыкального фестиваля «Золотая Балка ZBFEST» 3 августа в Севастополе ограничат движение транспорта. C 11:00 временно прекратиться движение …


Перестройка на ходу, отсутствие лидеров и громоотвод для фанатов: почему Кононова не следует увольнять из «Спартака»
Перестройка на ходу, отсутствие лидеров и громоотвод для фанатов: почему Кононова не следует увольнять из «Спартака»

Московский «Спартак» в ближайшее время могут покинуть все легионеры, приложившие руку к завоеванию титула чемпионов страны в сезоне-2016/17. Из иностранцев, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты