Huawei отказался сдаваться в войне с США

Продажи китайского производителя смартфонов Huawei резко сократились из-за санкций правительства США, пишет Bloomberg. Выручка компании во втором квартале выросла всего на 13 процентов против 39 процентов в первом, при этом она продолжает оставаться на плаву.

Доходы компании по итогам второго квартала составили 221,6 миллиарда юаней (32 миллиарда долларов). Основной причиной спада стали ограничения, наложенные на Huawei властями США после того, как президент Дональд Трамп внес компанию в черный список из-за подозрений в хищении личных данных пользователей в пользу китайских спецслужб.

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14:31 — 20 мая

Ограничения, среди прочего, предполагают запрет на поставки американских комплектующих. В июне Трамп пообещал отменить его, но, по словам топ-менеджера Huawei Ляна Хуа, пока этого не произошло. Кроме того, производители программного обеспечения, в первую очередь Google, тоже прекратили отношения с китайским гигантом.

Однако Huawei способна создать собственную операционную систему и весь необходимый софт, утверждает Лян Хуа. По его словам, компания сможет пережить трудности благодаря заделу, созданному в начале года. По итогам первого полугодия выручка выросла на 23 процента — до 401,3 миллиарда юаней (58 миллиардов долларов). Продажи смартфонов увеличились на 24 процента — до 118 миллионов штук. Руководство настаивает, что Huawei не откажется от зарубежных рынков, даже если санкции затянутся.

Источник: Лента.Ру