Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

Выручка российской дочерней компании Huawei — «Техкомпании Хуавэй» — за 2018 год составила рекордные 132,3 млрд рублей. Таким образом, прибыль корпорации выросла в 2,4 раза. Об этом в субботу, 3 августа, пишет РБК.

Отмечается, что большая часть этой суммы пришлась на продажу смартфонов. При этом представитель Huawei отказался от комментариев. Согласно отчету IDC, за год доля компании в количестве проданных смартфонов в России увеличилась с 11 до 20%.

1 августа в Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора». Решение о сближении в данной области было принято на уровне лидеров России и Китая.

Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция Huawei может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Позже стало известно, что Huawei может использовать российский аналог Android — ОС «Аврора».

Источник: Газета Известия