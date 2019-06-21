Китайская Huawei и Минкомсвязи России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему «Аврора» вместо Android на устройствах компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Мамонова.
Huawei присмотрится к российскому аналогу Android
21 июня 2019 27
Сейчас читают:
|
|
|
Афиша с Ксенией Егоровой 22-23 июня
Эти выходные могут стать музыкально-литературными, если Вы решите посетить несколько городских мероприятий. Не только детей, но и их родителей новосибирский …
|
Турпоток из Украины в Крым вырос вдвое
С началом курортного сезона поток туристов из Украины в Крым значительно увеличился, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике …
|
В Иране считают политическую манеру США лишённой здравого смысла
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью RT прокомментировал политику Соединённых Штатов в отношении ближневосточного государства. Так, …
Поделиться:
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!