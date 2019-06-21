Huawei присмотрится к российскому аналогу Android

21 июня 2019     27
Huawei присмотрится к российскому аналогу Android

Китайская Huawei и Минкомсвязи России проведут переговоры о возможности использовать российскую операционную систему «Аврора» вместо Android на устройствах компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Мамонова.

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