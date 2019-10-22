Hyundai разработает «умный» круиз-контроль

22 октября 2019     20
Hyundai разработает «умный» круиз-контроль

Корейская компания Hyundai разрабатывает интеллектуальный круиз-контроль, который сможет распознавать особенности вождения автомобилиста и управлять машиной в том же стиле. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 22 октября.

Отмечается, что интеллектуальный круиз-контроль будет непрерывно собирать данные о движении с помощью датчиков и передавать их в центральный компьютер, который и определит модель поведения водителя.

Стиль вождения будет определяться по расстоянию до идущих впереди автомобилей, режиму ускорения, а также скорости реакции автомобилиста на изменение условий движения.

Новый «умный» круиз-контроль сможет различать более 10 тыс. различных стилей вождения. При этом система не будет запоминать сценарии с агрессивной ездой, которые могут привести к аварии.

26 сентября сообщалось, что в Венгрии на спортивной трассе Хунгароринг прошла серия трековых испытаний новой модели Veloster N ETCR, которая стала первым гоночным электромобилем компании Hyundai.

Источник: Газета Известия

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