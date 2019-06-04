Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

4 июня 2019     16
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Эксперты подсчитали доходы с момента выхода первого альбома исполнителя в 1996 году. Как выяснилось, основным заработком рэпера является не музыка.

Самая крупная статья доходов Jay Z — его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne в 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании. От коньячного бренда артиста D’Ussé и его доли в стриминговом сервисе Tidal музыкант получает по 100 миллионов долларов. Также у рэпера есть музыкальный каталог и своя коллекция предметов искусства, которая оценивается в 70 миллионов долларов.

В июле прошлого года журнал Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за год 239 миллионов долларов.

Источник: Лента.Ру

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