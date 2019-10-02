Johnson & Johnson выплатит более $20 млн из-за опиоидного кризиса в США

2 октября 2019     27
Johnson & Johnson выплатит более $20 млн из-за опиоидного кризиса в США

Американская компания Johnson & Johnson заключила мировое соглашение с округами Кайяхога и Саммит штата Огайо и выплатит им более $20 млн. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил сайт компании.

«(Мировое соглашение — ред.) исключает компанию из федерального судебного разбирательства, которое должно начаться 21 октября 2019 года», — заявили в компании.

Компания стала объектом разбирательств за методы продвижения на рынке болеутоляющих веществ, которые не только содействовали опиоидному кризису, но и вводили пациентов в заблуждение.

В январе 2018 года президент США подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в страну, а осенью 2017 года ввел режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за распространения опиатов. Президент США Дональд Трамп призвал ужесточить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни.

27 августа суд в американском штате Оклахома обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в размере $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в США.

Источник: Газета Известия

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