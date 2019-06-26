Kia официально представил кроссовер XCeed

Корейский автопроизводитель Kia представил новый переднеприводный кроссовер XCeed. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 26 июня.

Кроссовер был создан на общей со всем семейством Ceed платформе. Длина новинки составляет 4395 мм, ширина — 1826 мм, а высота достигает 1490 мм. Объем багажника варьируется от 426 до 1378 л. Дорожный просвет новинки составил 192 мм, что на 42 мм больше клиренса обычного хетчбека Ceed.

Что касается салона, то он практически полностью повторяет интерьер других представителей семейства Kia Ceed, однако для кроссовера XCeed в качестве опции предлагается новая полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма.

В Европе автомобиль предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,4 (140 л.с.), 1,6 л (204 л.с.), а также литровым силовым агрегатом (120 л.с.). Кроме того, предусмотрены два дизельных мотора (мощностью 115 и 136 л.с.). Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Автомобиль Kia XCeed получит информационно-развлекательную систему с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, навигацию, двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения, систему контроля движения в полосе и ассистент управления дальним светом фар.

Продажи новинки в Европе начнутся в третьем квартале 2019 года. О выводе модели на российский рынок будет объявлено позднее.

30 апреля сообщалось, что на российском рынке начались продажи модели Kia ProCeed нового поколения.

Источник: Газета Известия