Lada станет еще дороже

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели автомобилей Lada, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В среднем машины подорожают на 5-7 тысяч рублей или на один процент от стоимости. Очередное повышение произойдет с августа. Так, седан Granta в базовой комплектации будет стоить 449,9 тысячи рублей (плюс 1,1 процента), хетчбэк Xray — 614,9 тысячи рублей (плюс 0,8 процента). Сильнее всех подорожает седан Vesta — 606,9 тысячи рублей (плюс 1,2 процента).

Собеседник газеты предположил, что очередное подорожание связано с ситуацией с поставками завода «Автокомпонент».