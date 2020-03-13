Little Big назвали главных соперников на «Евровидении-2020»

Участники российской группы Little Big назвали главных соперников на «Евровидении-2020» в беседе с радио Europa Plus.

По словам музыкантов, их главными конкурентами на песенном конкурсе являются Исландия, Литва и Болгария.

Исландию на «Евровидении-2020» будет представлять группа Daði & Gagnamagnið, Литву — поп-группа The Roop, а от Болгарии примет участие певица Виктория Георгиева.

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02:26 — 3 марта

2 марта сообщалось, что Little Big выступят на конкурсе «Евровидение», который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Музыканты пообещали, что премьера песни, подготовленной для мероприятия, состоится вечером 12 марта в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Клип на песню Skibidi принес коллективу известность за границей, на данный момент ролик набрал более 350 миллионов просмотров.

Источник: Лента.Ру