Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

Little Big представит на «Евровидении» песню с «бразильским оттенком». Об этом агентству ТАСС рассказал вокалист группы Илья Прусикин.

«Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком», — отметил он. Фронтмен добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале» и не собирается изменять себе.

Ранее 2 марта Первый канал объявил, что Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году. Песня будет представлена в ближайшие дни.

Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 2 марта 2020 года он набрал более 350 миллионов просмотров.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Источник: Лента.Ру