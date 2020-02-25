Maruv резко ответила критикам празднования 23 Февраля

25 февраля 2020     16
Maruv резко ответила критикам празднования 23 Февраля

Украинская певица Maruv заявила, что считает праздником День защитника Отечества, 23 февраля, который официально не отмечается на Украине.

Исполнительница на своей странице в Instagram поздравила мужчин и подверглась критике со стороны некоторых подписчиков, сообщает «РИА Новости».

«У меня папа служил, у меня дедушка служил в Советской армии, хочу <…> и поздравляю», — обратилась Maruv к фолловерам в сториз, прибегнув к ненормативной лексике.

При этом певица посоветовала «не переживать» за судьбу утвержденного на Украине Дня защитника Отечества 14 октября, добавив, что поздравляет мужчин и тогда.

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля. С 2015 года национальный октябрьский праздник стал выходным днем.

В начале ноября Maruv получила награду MTV EMA как лучшая российская певица. Позже она пояснила, что премия не привязана к гражданству награждаемых артистов.

Источник: Газета Известия

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