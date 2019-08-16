Mercedes-Benz отзовет в России 21 кемпер из-за коррозии

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает с российского рынка 21 кемпер Marco Polo. Об этом 16 августа сообщает федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет о машинах, выпущенных в период с января 2017 года по июнь 2018 года и проданных через официальную дилерскую сеть.

Отмечается, что у автомобилей при определенных условиях эксплуатации может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места, из-за чего конструкция может ослабнуть и упасть в салон. Это может представлять риск получения травм людьми, находящимися на кровати либо под ней.

Компания Mercedes-Benz проинформирует автовладельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

20 июня сообщалось, что Skoda приняла решение отозвать с российского рынка 24 автомобиля Octavia, Superb и Kodiaq из-за бракованных подушек безопасности.

Источник: Газета Известия