Microsoft анонсировала смартфон на Android

3 октября 2019     20
Microsoft анонсировала смартфон на Android Microsoft Surface / YouTube

Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android. Соответствующее видео устройства размещено на YouTube.

«Surface Duo — новое устройство с двумя экранами, которое помещается в вашем кармане. Благодаря двум экранам, соединенным революционным 360-градусным шарниром, Surface Duo объединяет в себе все лучшее от Microsoft и Android, чтобы переосмыслить производительность на ходу», — сообщается на сайте компании.

Каждый из дисплеев устройства в диагонали достигает 5,6 дюйма. Подзарядка Surface Duo осуществляется посредством разъема USB-C, находящегося в нижней части правого экрана. Подробные характеристики девайса, а также его цена не сообщаются. Поступление устройства в продажу намечено на 2020 год.

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Согласно ArsTechnica, новинка фактически представляет собой смартфон Surface Phone, который получит стандартный магазин Google Play с набором предустановленных приложений от Microsoft, а о работе компании над таким девайсом стало известно в апреле 2018 года.

Кроме Surface Duo, на пресс-мероприятии в Нью-Йорке были представлены обновления и другие новые устройства линейки Surface, в частности, двухэкранный компьютер Surface Neo, работающий под управлением операционной системы (ОС) Windows 10X, и беспроводные наушники Surface Earbuds.

В июне 2019 года сооснователь Microsoft Билл Гейтс «величайшей ошибкой», допущенной им на посту руководителя компании, назвал разработку собственной мобильной платформы. В январе 2018 года старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан заявил, что корпорация не планирует выпускать тестовые версии ОС Windows 10 Mobile.

Источник: Лента.Ру

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