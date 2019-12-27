Microsoft выпустит новую версию Windows

27 декабря 2019     23
Microsoft выпустит новую версию Windows

Microsoft собирается запустить новый тип подписки на офисный пакет программ. Немецкое издание Windows United сообщает, что в него войдет специальная версия Windows 10.

По данным источника, в подписку Microsoft 365 кроме уже доступных программ пакета Office войдет Windows 10. Эксперты подчеркивают, что обладатель подписки получит особую, расширенную версию операционной системы. Какие возможности и дополнительные программы будут в нее включены, не сообщается. Релиз обновленной подписки должен произойти летом 2020 года.

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Инсайдеры предположили, что в новом пакете Microsoft 365 появится опция отключения рекламы. На данный момент рекламные блоки отображаются для всех обладателей стандартной лицензии ОС.

В Microsoft 365 входят популярные офисные программы, также обладателям подписки доступен один терабайт памяти в облачном хранилище OneDrive. Лицензия на операционную систему Windows приобретается отдельно.

Источник: Лента.Ру

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