Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей

15 августа 2019     10
Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей

Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype. Об этом сообщает в среду, 14 августа, журнал Vice.

По его информации, компания в этой связи поменяла положения своей политики конфиденциальности для того, чтобы открыто сообщать пользователям, что их записи могут расшифровываться.

«Мы поняли, учитывая дискуссию последних дней, что мы могли бы работать лучше, указывая на то, что люди (сотрудники. — Ред.) иногда могут анализировать такой контент», — сказал изданию представитель Microsoft.

Ранее в политике конфиденциальности компании не было явно прописано о возможности просушки. Как отмечает журнал, работники и подрядчики Microsoft анализировали сообщения в том числе личного характера.

«Обработка персональных данных… включает как автоматический, так и ручной (с использованием людей) анализ. Это может включать транскрибирование аудиозаписей сотрудниками Microsoft», — говорится теперь в новой версии документа о правилах использования личной информации.

В то время как другие IT-гиганты объявили о приостановке расшифровки пользовательских сообщений, подчеркивает Vice, Microsoft продолжит эту практику.

Накануне также стало известно, что корпорация Facebook платила сотням подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей приложений, принадлежащих компании.

В корпорации информацию подтвердили, однако отметили, что прекратили расшифровку сообщений около недели назад.

Источник: Газета Известия

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