Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10

Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, получивших обновление KB4535996 для Windows 10. В компании рекомендовали удалить этот апдейт, пишет Windows Latest.

После обновления системы многие пользователи пожаловались на работу программы Sign Tool, падение производительности, медленную загрузку, зависание и отключение системы, а также появление критических ошибок с «синим экраном смерти». В заявлении компания признала лишь проблемы с Sign Tool — в случае ошибок производитель порекомендовал вручную удалять KB4535996.

Также сотрудник Microsoft на форуме поддержки пользователей написал, что патч с решением проблем выйдет в середине марта 2020 года. Изначально обновление KB4535996 должно было решать проблемы с предыдущим обновлением системы, которое также приводило к «синему экрану смерти» и другим ошибкам.

С конца февраля Microsoft начала разделять все обновления на обязательные и дополнительные, установка которых производится при желании пользователя. Компания уточнила, что подобный подход позволит более тонко настроить Windows под каждого конкретного пользователя.

Источник: Лента.Ру