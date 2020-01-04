Microsoft рассказала о прекращении поддержки Windows 7

Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В сообщении отмечается, что после этой даты Microsoft прекратит техническую поддержку системы по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности. До окончания поддержки Windows 7 пользователям рекомендуют перейти на более новую Windows 10.

Как рассказали в компании РИА Новости, систему разработали более десяти лет назад, когда уровень компьютерных опасностей был другой. Появление новых технологий вызвало необходимость сосредоточить внимание при создании следующей системы, Windows 10, на киберугрозах.

В Microsoft также заявили, что пользователи старой системы без техподдержки рискуют стать «легкой добычей» для хакеров, и рекомендовали обновить устаревшие гаджеты, чтобы без проблем пользоваться всеми возможностями безопасности более новой системы.

Релиз Windows 7 состоялся в июле 2009 года.

Источник: Лента.Ру