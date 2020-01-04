Microsoft рассказала о прекращении поддержки Windows 7

4 января 2020     44
Microsoft рассказала о прекращении поддержки Windows 7

Компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В сообщении отмечается, что после этой даты Microsoft прекратит техническую поддержку системы по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности. До окончания поддержки Windows 7 пользователям рекомендуют перейти на более новую Windows 10.

Как рассказали в компании РИА Новости, систему разработали более десяти лет назад, когда уровень компьютерных опасностей был другой. Появление новых технологий вызвало необходимость сосредоточить внимание при создании следующей системы, Windows 10, на киберугрозах.

В Microsoft также заявили, что пользователи старой системы без техподдержки рискуют стать «легкой добычей» для хакеров, и рекомендовали обновить устаревшие гаджеты, чтобы без проблем пользоваться всеми возможностями безопасности более новой системы.

Релиз Windows 7 состоялся в июле 2009 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе с 13 января начнутся отключения электроэнергии
В Севастополе с 13 января начнутся отключения электроэнергии

Они необходимы для проведения плановых ремонтных и профилактических работ на сетях. Список первых потребителей, которых отключат от энергоснабжение в 2020 …


Белый дом отказался показывать журналистам письма по поводу помощи Украине
Белый дом отказался показывать журналистам письма по поводу помощи Украине

Административно-бюджетное управление Белого дома отказалось предоставить журналистам 20 электронных писем, касающихся задержки выделения Украине $391 млн военной помощи. Об этом …


В России при пожаре погибли трое взрослых и ребенок
В России при пожаре погибли трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок погибли во время пожара в частном доме в Ставропольском крае. Об этом в субботу, 4 января, …


В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ
В Минкомсвязи оценили идею верификации комментаторов СМИ

08:00 Александра Рыкова В Минкомсвязи высказали своё мнение по поводу предложения о введении верификации граждан, оставляющих комментарии под материалами электронных …


Журналист в США рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок Путина
Журналист в США рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок Путина

Президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна за пропущенный звонок Владимира Путина в 2017 году. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты