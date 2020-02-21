Microsoft усложнила установку Windows

Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows, что усложняет процесс инсталляции системы для пользователей. На это обратил внимание профильный немецкий сайт DrWindows.

Пользователи заметили, что при установке операционной системы Windows требует ввести логин и пароль учетной записи Microsoft, хотя раньше обходилась данными обычной локальной учетной записи. Также ОС рекомендует поддерживать работающее интернет-соединение на протяжении всего процесса установки системы.

Издание пишет, что владельцы копий Windows жалуются на то, что установка ОС стала сложнее. Журналисты заметили, что глобальная учетная запись может быть удобна для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, однако раньше Windows не требовала ввода дополнительных данных при инсталляции продукта. DrWindows обратило внимание, что глобальная учетная запись обязательна лишь при установке, после завершения этого процесса ее можно удалить.

Судя по отзывам пользователей, новые правила установки Windows были приняты глобально, а не в отдельных регионах. Издание обратило внимание, что единственный способ избежать ввода данных учетной записи Microsoft заключается в установке системы без подключения к интернету.

Ранее пользователи Windows заметили, что в системе изменился механизм установки драйверов. Важные обновления системы будут инсталлироваться автоматически, актуальное ПО для видеокарты, аудиосистемы и прочих компонентов компьютера можно будет установить отдельно или пропустить.

Источник: Лента.Ру