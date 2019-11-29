NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС

29 ноября 2019     21
NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС

Для полетов на Международную космическую станцию (МКС) NASA приобретет два места на российских кораблях «Союз». Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американский сайт госзакупок.

Отмечается, что NASA собирается заключить контракт с «Роскосмосом «на приобретение двух мест — одного на «Союзе МС-17» и одного на «Союзе МС-18».

Таким образом ведомство подстраховалось на случай задержек стартов американских пилотируемых кораблей.

Приобретение мест на «Союзах» позволит обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до сентября 2021 года.

NASA планировало доставлять свои экипажи на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, созданных компанией SpaceX, и Starliner производства Boeing, но сроки их пилотируемых пусков постоянно откладываются, из-за чего возникла необходимость договариваться с «Роскосмосом» о доставке астронавтов на орбиту.

16 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация сможет выделить дополнительное место на «Союзе» для NASA только в случае ситуации чрезвычайного характера.

Источник: Газета Известия

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