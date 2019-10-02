NASA решило закупить дополнительные места для астронавтов на «Союзах»

NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» о покупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года. Об этом 2 октября рассказал первый заместитель начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

В настоящее время американская сторона приобрела два места для астронавтов на «Союзах», запуск которых намечен на осень 2019 и весну 2020 года.

После этого NASA планировало доставлять свои экипажи на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, созданных компанией SpaceX и Starliner производства Boeing.

Однако как отметил 30 сентября администратор NASA Джим Брайденстайн, первые запуски американских кораблей постоянно откладываются, из-за чего придется договариваться с «Роскосмосом» о доставке астронавтов.

«Уже ведутся переговоры», — подтвердил «РИА Новости» эти данные Харламов.

В июле сообщалось, что запуск первого сертифицированного американского корабля с экипажем на МКС намечается на май 2020 года.

При этом в дальнейшем ради безопасности планируется отправлять одного американского астронавта на российском «Союзе» и одного космонавта «Роскосмоса» на американском корабле.

Источник: Газета Известия