National Interest назвал российского конкурента F-35

2 июня 2019     6
National Interest назвал российского конкурента F-35

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.

Отмечается, что наличие у самолета девяти узлов подвески разительно выделяет аппарат на фоне конкурентов в плане огневой мощи. Помимо этого МиГ-35 оснащен модернизированным и укрепленным шасси, что повышает его прочность.

«МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29», — подчеркивается в материале, опубликованном в четверг, 30 мая.

Издание также обращает внимание на то, что несмотря на то, что МиГ-35 — глубокая модернизированная под современные стандарты версия истребителя МиГ-29, производившегося с 80-х годов ХХ века, его можно назвать кульминацией многолетней истории российской авиастроительной индустрии.

МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он является результатом дальнейших разработок самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Ранее 2 июня F-35 назвали худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.

Источник: Газета Известия

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