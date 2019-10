Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры первой серии сериала «Ведьмак». Об этом пишет итальянское издание Corriere.

Сюжет сериала основан на культовом цикле фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Это история Геральта из Ривии, который отличается от других необычной мутацией и невероятной силой. Он решает использовать свои способности для уничтожения монстров, но сталкивается с тем, что люди порой оказывается страшнее, отмечает сайт kp.ru.

Дата выхода все еще не известна, но создатели порадовали поклонников новыми снимками. На кадрах присутствует ведьмак Геральт на своей лошади Плотве и чародейка Йеннифер, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что на итальянском фестивале комиксов и игр Lucca Comics and Games 31 октября впервые покажут первый полный трейлер шоу, а также назовут дату выхода сериала. Как пишет «Газета.ру», высказывались предположения, что премьера «Ведьмака» состоится 17 декабря этого года.

