Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»

25 октября 2019     26
Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры первой серии сериала «Ведьмак». Об этом пишет итальянское издание Corriere.

Сюжет сериала основан на культовом цикле фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Это история Геральта из Ривии, который отличается от других необычной мутацией и невероятной силой. Он решает использовать свои способности для уничтожения монстров, но сталкивается с тем, что люди порой оказывается страшнее, отмечает сайт kp.ru.

Дата выхода все еще не известна, но создатели порадовали поклонников новыми снимками. На кадрах присутствует ведьмак Геральт на своей лошади Плотве и чародейка Йеннифер, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что на итальянском фестивале комиксов и игр Lucca Comics and Games 31 октября впервые покажут первый полный трейлер шоу, а также назовут дату выхода сериала. Как пишет «Газета.ру», высказывались предположения, что премьера «Ведьмака» состоится 17 декабря этого года.

New exclusive pictures of Netflix’s The Witcher via @Corriere! 👀

Discuss them here ➡️ https://t.co/rIEmbA70hB pic.twitter.com/qQPitagcls

— r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) October 23, 2019

В ноябре 2018 года Netflix показала Генри Кавилла в образе ведьмака Геральта. Известно, что известный по роли Супермена актер сам обратился к руководству телеканала и предложил свою кандидатуру, поскольку является поклонником книги и игр по вселенной ведьмака. В роли возлюбленной главного героя — чародейки Йеннифер — предстанет Аня Чалотра, известная своими работами в проектах «Жажда странствий» и «Убийства по алфавиту».

Источник: Газета Известия

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