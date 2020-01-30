NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

30 января 2020     18
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest назвал пять подводных лодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут.

В рейтинге оказались российские подлодки проекта 955 «Борей», которые издание называет «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», подлодки 667БДРМ «Дельфин», субмарины проекта 885М «Ясень-М». По мнению автора статьи, две последние смогут подобраться к восточному побережью США на 2 тыс. км. и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в материале оказались субмарины типа «Огайо» и «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031 году. По мнению журналистов, одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы «стереть в радиоактивный пепел» около 300 целей размером с город.

«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — говорится в статье.

В декабре американские специалисты составили рейтинг пяти самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.

Источник: Газета Известия

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