NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest назвал пять подводных лодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут.

В рейтинге оказались российские подлодки проекта 955 «Борей», которые издание называет «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами», подлодки 667БДРМ «Дельфин», субмарины проекта 885М «Ясень-М». По мнению автора статьи, две последние смогут подобраться к восточному побережью США на 2 тыс. км. и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в материале оказались субмарины типа «Огайо» и «Колумбия», строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031 году. По мнению журналистов, одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы «стереть в радиоактивный пепел» около 300 целей размером с город.

«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — говорится в статье.

В декабре американские специалисты составили рейтинг пяти самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.

Источник: Газета Известия