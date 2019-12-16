Opel возобновил продажи автомобилей в России

16 декабря 2019     17
Opel возобновил продажи автомобилей в России

Немецкий автопроизводитель Opel возобновляет продажи автомобилей в России после четырехлетнего перерыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 16 декабря.

Автомобили Opel поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Предполагается, что в 2020 году количество городов, в которых продаются автомобили Opel удвоится. Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производимый в Калуге.

Машины Opel под руководством американского концерна General Motors (GM) ушли из РФ в 2015 году под предлогом падения продаж на фоне сложной экономической обстановки в стране. Однако эксперты связали это с обострением отношений с США из-за вхождения Крыма в состав России. В 2017 году бренд был продан французскому концерну PSA (образован в результате слияния Peugeot и Citroen).

Ранее, в марте 2019 года появились сообщения о возможном возвращении бренда на российский рынок. Предполагалось, что компания сосредоточится на продвижении в России кроссоверов и коммерческих моделей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Госавтоинспекция Севастополя дала старт операции «Зимние каникулы»
Госавтоинспекция Севастополя дала старт операции «Зимние каникулы»

С 16 декабря 2019 по 13 января 2020 года в городе проходит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Цель операции – предупреждение …


Семья изуверов отказывается считать издевательства над своим сыном истязанием и пыткой
Семья изуверов отказывается считать издевательства над своим сыном истязанием и пыткой

Житель Омска и его сожительница, которые ставили своего восьмилетнего сына коленями на гречку, отказались считать это наказание истязанием и пыткой. …


В Севастополе завершилась вакцинация против гриппа
В Севастополе завершилась вакцинация против гриппа

Прививки делали в городских поликлиниках, а также в выездных амбулаториях у крупных торговых центров.  Об итогах кампании сообщает пресс-служба департамента …


"Чёрные копатели" заплатят штраф за монеты времён Золотой Орды
"Чёрные копатели" заплатят штраф за монеты времён Золотой Орды

За незаконные археологические раскопки двое мужчин заплатят по 20 тысяч рублей каждый. О деле “чёрных копателей” сообщает пресс-служба Балаклавского районного …


Opel возобновил продажи автомобилей в России
Opel возобновил продажи автомобилей в России

Немецкий автопроизводитель Opel возобновляет продажи автомобилей в России после четырехлетнего перерыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты