PornHub назвал самых популярных футболистов ресурса

25 августа 2019     34
PornHub назвал самых популярных футболистов ресурса

PornHub назвал самых популярных футболистов среди пользователей в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Лидером рейтинга стал нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Второе место занял форвард «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси, третье — нападающий «Интера» Мауро Икарди. Замкнул топ-10 завершивший карьеру в 2013 году Дэвид Бекхэм.

Роналду возглавляет подобный рейтинг на протяжении пяти последних лет — с 2015 года. Футболист с лета 2018 года выступает за «Ювентус». Он является самым популярным человеком в Instagram. Португалец в январе 2019 года стал первым пользователем соцсети, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

PornHub назвал самых популярных футболистов ресурса
PornHub назвал самых популярных футболистов ресурса

PornHub назвал самых популярных футболистов среди пользователей в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ресурса. Лидером рейтинга стал нападающий …


Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов пожаловался на испытываемые мучения, из-за плохих отношений его страны с Россией. В интервью телеканалу ТСН 24 …


На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

05:55 На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной Конструкторским бюро (КБ) «Южное». © Facebook «Состоялся прожиг …


Британец снял на видео легендарное мифическое существо
Британец снял на видео легендарное мифическое существо

Житель Великобритании Марк Дэвис, который называет себя охотником за привидениями, снял на видео мифическое существо, о котором уже более ста …


Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты