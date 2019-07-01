Porsche отзовет в России более 2 тыс. автомобилей

Немецкая компания Porsche отзывает с российского рынка 2 055 автомобилей Porsche Panamera (тип 970). Об этом 1 июля говорится на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет о машинах, реализованных официальными дилерами в период с декабря 2010 года по октябрь 2017 года.

Автомобили отзывают из-за вероятности возникновения коротких замыканий в электронном блоке управления кондиционером, что может привести к пожару в автомобиле.

Компания Porsche уведомит владельцев машин Panamera (тип 970) о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На автомобилях будет проверен электронный блок управления кондиционером и при необходимости заменен на новый.

20 июня сообщалось, что компания Skoda приняла решение отозвать с российского рынка для ремонта 24 автомобиля Octavia, Superb, Kodiaq, реализованных дилерами в 2018–2019 годах.

Источник: Газета Известия