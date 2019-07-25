Samsung воскресила складной Galaxy Fold

Корпорация Samsung заявила о решении проблем с экранами гнущихся смартфонов Galaxy Fold и объявила сроки начала продаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В компании отметили, что изменили некоторые элементы корпуса, чтобы повысить надежность телефона. Защитный слой, который у некоторых журналистов отклеивался, увеличен и теперь прилегает вплотную к рамке устройства. В результате эта пленка теперь воспринимается как неотъемлемая часть дисплея. Вместе с этим в Samsung усилили верхнюю и нижнюю часть шарниров, а под дисплей установили дополнительный слой металла для укрепления конструкции. Телефон поступит в продажу в сентябре 2019 года.