Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

17 февраля 2020     18
Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Samsung продолжит работу в России, несмотря на требование российского законодательства предустанавливать отечественный софт на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Об этом заявили в пресс-службе корейской корпорации, передает ТАСС.

В Samsung отметили, что готовы исполнять российское законодательство. «Поправки к закону не повлияют на планы компании по продолжению работы в России. Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, тем более что опыт такого сотрудничества у нас уже есть», — говорится в сообщении.

15 февраля Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники разработала концепцию, согласно которой первыми под действие закона попадут смартфоны. На них российское программное обеспечение будет установлено с 1 июля текущего года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения. Нововведение должно позволить избежать необходимости установки и покупки дополнительных программ. Кроме того, по мнению авторов инициативы, это позволит сократить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний.

Нововведения начнут действовать с 1 июля 2020 года. Перечень гаджетов, на которые необходимо будет устанавливать отечественный софт, самих приложений, а также порядок их установки определит правительство.

Источник: Лента.Ру

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