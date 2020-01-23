Skoda опубликовала видео нового кроссовера Vision IN

Чешская автомобильная компания Skoda опубликовала в четверг, 23 января, на своем официальном сайте тизерный видеоролик, в котором показан новый концептуальный кроссовер Vision In.

Судя по видео, кроссовер получит узкие светодиодные фары и фонари, а также массивный передний бампер. Решетка радиатора и логотип на капоте при включенном ближнем свете будут подсвечиваться.

<!-- -->

В салоне на передней панели установят большой дисплей информационно-развлекательной системы. Также автомобиль оснастят цифровой приборной панелью и трехспицевым рулевым колесом. О технических характеристиках кроссовера, а также о силовых агрегатах ничего не известно.

Премьера автомобиля состоится 5 февраля на индийском автосалоне в Нью-Дели.

17 января сообщалось, что новый кроссовер Skoda Karoq на момент выхода на российский рынок будет предлагаться в двух комплектациях — Ambition и Style.

Источник: Газета Известия