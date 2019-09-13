Sony отказалась продавать «русофобскую» Call of Duty в России

13 сентября 2019     16
Sony отказалась продавать «русофобскую» Call of Duty в России

Компания Sony удалила из магазина PlayStation Store игру Call of Duty: Modern Warfare, которая выйдет в октябре 2019 года. Также компания отменила все предзаказы, сообщил «Ленте.ру» представитель Sony.

13 сентября должен был начаться бета-тест новой части Call of Duty, однако игроки из России не получили к нему доступ. Помимо этого, пользователи обратили внимание на то, что не могут оформить предзаказ на игру.

Издатель игры Activision подтвердил, что Sony Interactive Entertainment Europe не сможет поддержать открытое бета-тестирование сетевой игры Call of Duty: Modern Warfare на территории России. При этом на других платформах (ПК и Xbox One) игра доступна, как и бета-тест. Также пока ни одна из компаний не заявила о запрете игры в России и чем вызвано решение Sony, не указывается.

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«К сожалению, мы не можем стартовать с проектом COD: Modern Warfare Beta в эти выходные на территории России. На данный момент мы не принимаем предзаказы на COD: Modern Warfare в России. Мы приносим свои извинения за возможные неудобства и поделимся дополнительной информацией, когда она будет доступна», — заявили в Sony.

Новая часть Call of Duty должна стать перезапуском серии Modern Warfare. Разработчики еще на анонсе заявили, что игра будет провокационной и в ней будет больше миссий, похожих на «Ни слова по-русски», которую вырезали из российской версии игры. Так, разработчики рассказали, что в новой COD будет миссия за девочку, которая пытается скрыться от российских солдат. Сразу после этого ряд российских СМИ обвинил разработчиков в русофобии.

Источник: Лента.Ру

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