The National Interest назвал смертоносным оружием российские комплексы С-400

25 октября 2019     23
The National Interest назвал смертоносным оружием российские комплексы С-400

Российские ракетно-зенитные комплексы С-400 являются грозным и смертоносным оружием. Об этом заявило издание The National Interest.

В обзоре, опубликованном журналом, говорится, что разработчики С-400 взяли все лучшее от системы-предшественника С-300.

Одна из главных особенностей С-400 — возможность запуска сразу четырех видов ракет с разной массой и возможностями. Новые радары, используемые в С-400, более чувствительны и способны поймать почти все воздушные цели. По сравнению с предшественником, у новых ракет значительно расширена дальность стрельбы — до 400 километров.

С-400 также может использовать ракеты от С-300.

Как отмечается в материале, Индия и Китай подписали договор о закупке новых ЗРК еще в 2018 году.

Новый полковой комплект в С-400 был передан в Минобороны досрочно 12 сентября. Торжественная церемония прошла в Астраханской области на территории полигона Капустин Яр.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Финал девятых «Звездных войн» утек в сеть
Финал девятых «Звездных войн» утек в сеть

В сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен финал еще не вышедшего фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», девятой части фантастической …


Развожаев готов возглавить региональное отделение «Единой России»
Развожаев готов возглавить региональное отделение «Единой России»

Сегодня в зале «Адмирал» отеля «Севастополь» состоится первый этап девятой Конференции Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Туда приглашен врио …


Реконструкцию Матросского бульвара и Парка Победу обсудят архитекторы
Реконструкцию Матросского бульвара и Парка Победу обсудят архитекторы

Сегодня в 10 утра в здании Управления жилищной политики Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя по улице Рабочая, 5а состоится …


The National Interest назвал смертоносным оружием российские комплексы С-400
The National Interest назвал смертоносным оружием российские комплексы С-400

Российские ракетно-зенитные комплексы С-400 являются грозным и смертоносным оружием. Об этом заявило издание The National Interest. В обзоре, опубликованном журналом, …


В Москве пройдёт заседание коллегии минобороны России и Белоруссии
В Москве пройдёт заседание коллегии минобороны России и Белоруссии

08:34 На заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии 25 октября в Москве две страны утвердят ряд документов, направленных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты