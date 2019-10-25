The National Interest назвал смертоносным оружием российские комплексы С-400

Российские ракетно-зенитные комплексы С-400 являются грозным и смертоносным оружием. Об этом заявило издание The National Interest.

В обзоре, опубликованном журналом, говорится, что разработчики С-400 взяли все лучшее от системы-предшественника С-300.

Одна из главных особенностей С-400 — возможность запуска сразу четырех видов ракет с разной массой и возможностями. Новые радары, используемые в С-400, более чувствительны и способны поймать почти все воздушные цели. По сравнению с предшественником, у новых ракет значительно расширена дальность стрельбы — до 400 километров.

С-400 также может использовать ракеты от С-300.

Как отмечается в материале, Индия и Китай подписали договор о закупке новых ЗРК еще в 2018 году.

Новый полковой комплект в С-400 был передан в Минобороны досрочно 12 сентября. Торжественная церемония прошла в Астраханской области на территории полигона Капустин Яр.

Источник: Газета Известия