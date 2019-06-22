Британская рок-группа The Rolling Stones выступила в Чикаго, сообщается в Twitter музыкального коллектива.
Концерт стал первым в из семнадцати, запланированных в рамках турне по городам США и Канады.
Британская рок-группа The Rolling Stones выступила в Чикаго, сообщается в Twitter музыкального коллектива.
Концерт стал первым в из семнадцати, запланированных в рамках турне по городам США и Канады.
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Погода в Севастополе и Крыму 22 июня
В Севастополе переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 6-11м/с, днем порывы до 14м/с. Температура воздуха ночью 21-23°С, …
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Севастопольские единороссы провели литературно-патриотический митинг-реквием
21 июня на площади Нахимова по инициативе Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся литературно-патриотический митинг-реквием, посвященный Дню памяти и …
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Трамп отверг высказанные в его адрес обвинения в изнасиловании журналистки
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявление американской журналистки Джин Кэрролл, обвинившей лидера в изнасиловании. «Я никогда в своей жизни …
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The Rolling Stones вернулись
Британская рок-группа The Rolling Stones выступила в Чикаго, сообщается в Twitter музыкального коллектива. Концерт стал первым в из семнадцати, запланированных …
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Новый спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию
Спутник «Глонасс-М», который вывели на орбиту в конце мая, начал работать по целевому назначению. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического …