Time объявил человека года

Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Об этом сообщается на сайте издания.
Источник: Лента.Ру
Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Об этом сообщается на сайте издания.
Источник: Лента.Ру
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