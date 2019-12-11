Time объявил человека года

Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг . Об этом сообщается на сайте издания.

Ялтинский охотник оштрафован за нарушение правил перевозки оружия Сотрудники Госавтоинспекции выявили в Ялте автомобиль, водитель которого нарушил правила транспортировки оружия. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по …



Как чиновники Севастополя издеваются над детьми: несладкие подарки от департамента соцзащиты (ФОТО) Защищать детей – это не только про 1 июня. Забота о детях – это про каждый день и в особенности …



В Севастополе после ремонта открылся ещё один сквер После реконструкции открыт очередной сквер. На этот раз – на улице Косарева. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Комфортная …



Черноморцы разгромили новочеркассцев на Кубке по волейболу В Севастополе сегодня стартовал Кубок Южного военного округа по волейболу. Торжественное открытие состоялось на стадионе “Металлист”. В соревнованиях принимают участие …

