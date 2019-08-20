Twitter откажется от рекламы государственных СМИ

20 августа 2019     16
Twitter откажется от рекламы государственных СМИ

Социальная сеть Twitter решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на сайте.

«В дальнейшем мы не будем принимать рекламу от контролируемых государством СМИ», — говорится в сообщении. Отмечается, что аккаунты изданий смогут продолжать использовать Twitter для участия в публичных обсуждениях.

Причиной такого решения компания назвала желание «защитить здоровый дискурс и открытый разговор». Правила не будут распространяться на организации, финансируемые налогоплательщиками, в частности независимые общественные каналы.

В 2017 году Twitter запретил публиковать любые рекламные посты аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik. Такое решение компания приняла на основе выводов американского разведывательного сообщества о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Twitter откажется от рекламы государственных СМИ
Twitter откажется от рекламы государственных СМИ

Социальная сеть Twitter решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на сайте. …


Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем
Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем

Специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии 19 августа заявили, что Соединенные Штаты не смогут противостоять Китаю в случае …


«Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»: о чём говорили Кононов и Гончаренко после дерби «Спартак» — ЦСКА
«Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»: о чём говорили Кононов и Гончаренко после дерби «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА имел преимущество над «Спартаком», но команду подвела реализация. Об этом после матча заявил главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. Белорусский …


В Севастополе мусоровоз снес 15 машин
В Севастополе мусоровоз снес 15 машин

В Севастополе в районе Молочной балки на улице Шабалина сегодня днем произошло ДТП с участием 15 машин, сообщила пресс-служба Центра обеспечения …


Тренер «Спартака» пообещал провести расследование после победы над ЦСКА
Тренер «Спартака» пообещал провести расследование после победы над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов пообещал разобраться, почему команда провела два разных тайма в дерби с ЦСКА. Его слова …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты