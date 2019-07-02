Vietnam Airlines начала летать в «Шереметьево»

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines начала осуществлять полеты в московский аэропорт «Шереметьево». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Шереметьево» Денис Пашковский.

«Мы очень рады возвращению национального перевозчика Вьетнама в «Шереметьево». Vietnam Airlines раньше летали, потом, к сожалению, были годы, когда мы не сотрудничали, но сегодня мы возобновляем взаимодействие», — приводит его слова «РИА Новости». Уточняется, что прежде Vietnam Airlines летала в «Домодедово».

Прямые рейсы из Москвы в Ханой будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

В сентябре прошлого года российская авиакомпания «Аэрофлот» и Vietnam Airlines подписали Меморандум о взаимопонимании с целью укрепления сотрудничества между двумя авиакомпаниями. Согласно документу, в 2019 году авиакомпании планируют запустить код-шеринговые рейсы по внутренним направлениям во Вьетнаме и России, а также расширить сотрудничество по другим бизнес-направлениям.

Источник: Газета Известия