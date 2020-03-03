Volkswagen представил прототип нового кроссовера

Немецкая компания Volkswagen распространила изображения нового концептуального электрического кроссовера ID.4.

Как сообщает 3 марта пресс-служба бренда, в основе новинки лежит модульная платформа MEB, которая разработана исключительно для машин с электромоторами. Габаритная длина прототипа составляет 4625 мм, ширина — 1891 мм, а высота — 1609 мм. Размер колесной базы равен 2773 мм.

Отмечается, что запас хода у Volkswagen ID.4 составит 500 километров. Для новинки будет доступна система быстрой зарядки, которая позволит зарядить аккумуляторы на 80% за 30 минут.

Серийное производство Volkswagen ID.4 начнется в 2021 году. Автомобиль будет представлен на рынках Европы, Китая и Америки.

27 февраля сообщалось, что Volkswagen представила «заряженные» версии хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения: бензиновую GTI, дизельную GTD и гибридную GTE.

Источник: Газета Известия