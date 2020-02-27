Volkswagen представил три «заряженных» версии Golf нового поколения

27 февраля 2020     14
Volkswagen представил три «заряженных» версии Golf нового поколения

Немецкая компания Volkswagen представила «заряженные» версии хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения: бензиновую GTI, дизельную GTD и гибридную GTE. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба бренда.

Модель построена на модернизированной платформе MQB. Автомобиль получил электронную блокировку дифференциала, адаптивные амортизаторы, спортивную выхлопную систему и красные тормозные суппорты. В салоне появилась полностью цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с большим сенсорным дисплеем.

Хетчбэк Volkswagen Golf GTI получил двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 245 л.с. Силовой агрегат может работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом».

Дизельная модификация Volkswagen Golf GTD оснащается 200-сильным двигателем объемом два литра. Мотор работает совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Гибридная модель Volkswagen Golf GTE оснащается 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 150 л.с. и электромотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 245 л.с. Только на электричестве автомобиль может проехать до 60 км.

Публичный дебют модели состоится на автосалоне в Женеве (Швейцария) в начале марта.

25 февраля сообщалось, что новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.

Источник: Газета Известия

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